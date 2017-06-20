"Метрострою" не хватает 10 млрд рублей на достройку новых станций метро

Для достройки новой станции Фрунзенского радиуса "Метрострою" не хватает около 10 млрд руб, сообщил главный компании Алексей Старков.

По его словам, "Метрострой" полностью освоил бюджет 2017 года, и чтобы продолжать работы, компании необходимо дополнительное финансирование. Речь идет об авансе в 2,7 млрд рублей, которые должны быть перенесены из бюджета на следующий год. Также город должен выделить дополнительные 6,5 млрд рублей.

Если компания вовремя получит эти деньги, то станция откроется весной 2018 года. Если нет, то срок открытия станции на данный момент не называется, передает слова Старкова "Петербургский дневник".

По госконтракту, заключенному с ОАО "Метрострой", три новые станции "фиолетовой ветки" – "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная", должны открыться в конце декабря 2018 года.

По словам Старкова, сейчас станция метро "Проспект Славы" на 90% готова к началу отделочных работ. В 2007 году станцию планировалось открыть в 2011 году, в 2008 году срок был изменён на 2012 год, затем срок открытия был перенесён на 2016 год, однако 16 июля 2013 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил, что станция «Проспект Славы» откроется в 2017—2018 годах.