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Защитники Пулковской обсерватории направили письмо Путину

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© Фото: KudaGo.com

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Также активисты обращаются и к руководителю ФАНО.

Около четырех тыс. подписей, собранных под письмом с требованием спасти наблюдения в Пулковской обсерватории, во вторник, 20 июня, направлены президенту Российской Федерации Владимиру Путину и руководителю ФАНО Михаилу Котюкову. Об этом сообщают сами активисты.

Помимо писем, защитники обсерватории записали видеообращение.

В сборе и отправке подписей участвовали члены РОО «Охтинская дуга» и участники инициативной группы

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Прежде, 20 февраля, сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору Пулковской обсерватории Назару Ихсанову, который согласовал застройку защитной зоны обсерватории несколькими корпусами.

Позже Федеральное агентство научных организаций направило ему письмо, в котором требует отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.

После этого Ихсанов заявлял о ее полном переносе на Кавказ. По его словам, стоимость оборудования, необходимого для наблюдения положения звезд на Кавказе, составит 2-3 млрд рублей. Он уверен, что новая техника поможет обсерватории «конкурировать с обсерваториями мирового уровня».

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