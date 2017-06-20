Названы пригодные для купания водоемы Ленобласти

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщает, что по результатам лабораторных исследований, которые выполнял «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов в следующих местах отдыха:

- Бокситогорский район: озеро Лошево (поселок Сомино); озеро Павловское (город Бокситогорск)

- Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Б. Сабск);

- Всеволожский район: Ладожское (в районе деревня Коккарево), озеро Ждановское (город Всеволожск); озеро Коркинское (поселок Воейково), озеро Курголовское (городпоселок Токсово), озеро Лемболовское (ст. Лемболово);

- Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье); река Луга (город Кингисепп)

- Киришский район: озеро Светлое, озеро Авдетово; озеро Черемуховое (городпоселок Будогощь);

- Лодейнопольский район: озеро Озерко (город Лодейное Поле);

- Ломоносовский район: река Шингарка (деревня Низино);

- Лужский район: озеро Толони (город Луга), озеро Зеленое (поселок Шалово);

- Приозерский район: озеро Круглое (поселок Ларионово), озеро Окунево (пгт Кузнечное). Раздолинское (поселок Сосново)

- Тосненский: озеро Нестеровское, карьер поселок Шапки. Долгое (деревня Надино)

- Тихвинский район: озеро Шугозеро (поселок Шугозеро); река Тихвинка (город Тихвин, 1 микрорайон), река Паша (деревня Коськово), озеро Царицыно (поселок Царицыно)

Не соответствует требованиям санитарных правил, в том числе:

по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям:

- Волховский район: река Сясь (город Сясьстрой);

- Всеволожский район: озеро Колтушское (деревня Колтуши), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);

- Выборгский район: Выборгский залив (город Выборг, мыс Смоляной, поселок Выборгский);

- Гатчинский район: озеро Филькино (город Гатчина), река Ижора (город Коммунар), река Оредеж (поселок Вырица, поселок Сиверский), река Кобринка (поселок Кобринское);

- Киришский район: река Волхов (город Кириши, поселок Пчева),

- Кировский район: река Нева (город Отрадное);

- Лодейнопольский район: река Свирь (город Лодейное Поле);

- Подпорожский район: река Свирь (город Подпорожье, деревня Погра);

- Тосненский район: река Тосна (город Тосно, город Никольское), река Тигода (город Любань).

по микробиологическим показателям:

- Кировский район: река Нева (город Кировск, Шлиссельбург), карьер (поселок Павлово);

- Тосненский район: река Ижора (поселок им. Тельмана).

по санитарно-химическим показателям:

- Волховский район: река Волхов (город Волхов и Новая Ладога);

- Выборгский район: река Рощинка;

- Гатчинский район: озеро Белое (город Гатчина);

- Кировский район: река Нева (поселок Павлово);

- Ломоносовский район: озеро Гора-Валдай (деревня Шепелево), Финский залив (поселок Большая Ижора, форт Красная Горка);

- Лужский район: озеро Омчино (город Луга),

- Приозерский район: река Вуокса (город Приозерск), озеро Отрадное (поселок Плодовое),

- Сланцевский район: река Кушелка, река Плюсса (город Сланцы);

Ранее стало известно, что все водоемы Петербурга непригодны для купания. Так, санитарные нормы нарушены на реке Ижора в Колпинском районе, в первом, втором и третьем Суздальском озере (Верхнем, Среднее, Нижнее) в Выборгском районе, в Ольгинском водоеме Выборгского района, в Колонистском пруде Пушкинского района.

Кроме того, не соответствует нормам для купания озеро Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый»), Финский залив (пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий» и «Морские Дубки»), река Малая Невка (пляж Приморского парка Победы), а также река Нева (пляж Петропавловской крепости, который закрыли на месяц).