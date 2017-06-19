В Петербурге запустили онлайн-сервис развода мостов

Теперь информацию о разводе мостов в Петербурге можно узнать в режиме он-лайн - такой сервис запустил «Мостотрест».

Новый сервис сообщает не только расписание разводки, но и текущее состояние переправы. Кроме того, жители и гости Петербурга смогут отследить, через какое время пролеты моста поднимутся в воздух, и будет ли вторая разводка.

«Довольно часто петербургские мосты сводятся ранее утвержденного графика – как правило, по факту прохождения последнего судна. Но жители и гости города раньше не имели возможности узнать об этом, и ориентировались на график», – рассказал директор Мостотреста Александр Бурносов

Прежде наиболее популярным у горожан является похожий сервис «Яндекса», который ориентируется на данные «Мостотреста» и читателей.