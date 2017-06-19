Сервис "Яндекс.Такси" вышел из строя по всей России

Пользователи социальных сетей из разных районов России жалуются на сбой в работе сервиса "Яндекс. Такси", который произошел около 11 утра.

"Яндекс такси меня подвел. 20 минут пытался вызвать машину. Безрезультатно», - жалуется guy_usual в Twitter.

В микроблоге сервиса размещено сообщение: "Изо всех сил прикладываем подорожники, постараемся как можно скорее подняться".

"Из-за короткого технического сбоя в некоторых регионах у пользователей могут быть трудности с вызовом такси. Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена", — позже сообщили в пресс-службе сервиса.



"В воскресенье у нас начались перебои в работе одного из дата-центров. Причины выясняем, но чтобы люди могли пользоваться "Яндекс.Такси" без сбоев, мы тут же перевели работу в другие дата-центры. Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши сервера оказались перегружены. В итоге ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя, и нам в течение некоторого времени не удавалось восстановить их работу. Мы предпринимаем все усилия, чтобы сервис восстановил работу в полном объеме как можно скорее", - добавили "Санкт-Петербург.ру" в пресс-службе сервиса.