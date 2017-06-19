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По Литейному мосту на пять дней пустят трамвай

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© Фото: Visit Petersburg

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Трамвай маршрута № 3 временно переместится с Троицкого на Литейный мост.

Трамвай маршрута № 3 на пять дней изменит схему движения, переместившись с Троицкого на Литейный мост.

В центре Петербурга в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников "Алые паруса" на пять дня изменят трассу трамвайного маршрута № 3, сообщают в ГУП "Горэлектротранс".

С 5:00 вторника, 20 июня, до 5:00 воскресенья, 25 июня,  трамвайное движение на Троицком мосту будет закрыто, электротранспорт пустят по Литейному мосту.

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Полностью маршрут трамвая №3 будет выглядеть так:

От конечной на площади Репина, по Инженерной, улице Белинского, Литейному проспекту и мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова (обратно - по Лесному) до станции метро "Выборгская".

В 2017 году в праздновании "Алых парусов" примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования.

Праздник выпускников "Алые паруса" начнется 23 июня на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.

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