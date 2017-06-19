«ОВД-Инфо»: Полиция в Петербурге пустила в камеры к задержанным газ

Задержанные 12 июня на несогласованной акции оппозиции в Петербурге сообщают о распылении полицейскими 33 отдела полиции Северной столицы в камере газового баллончика, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на аудиозаписи с рассказами пострадавших. Эту информацию также подтвердили и два других очевидца.

По их словам, полицейские пытались усмирить задержанного буйнопомешанного, который не имел никакого отношения к митингу и был задержан в другом месте. Для этого его отвели в отдельную камеру, где ударили дубинкой и распылили в ней газ из перцового баллончика.

При этом полицейские не учли особенностей системы вентиляции: газ проник в соседнюю камеру, где располагались 11 человек, один из которых был астматиком.

По словам очевидцев, в ответ на жалобы сотрудники полиции заявили, что «все пройдет», дав лишь по бутылке воды, которыми задержанные смачивали одежду, чтобы дышать через нее, что, однако, не помогало.

«Я уже поняла, что, наверное, все, я погибаю, умираю, потому что я пытаюсь сделать вдох и не могу. Я делаю вдох, и газ попадает мне в горло, и я еще больше задыхаюсь», — рассказала одна из задержанных.

После вызова «скорой» (одному из задержанных удалось пронести в камеру телефон) полиция все же открыла камеры и перевела тех, кто там находился, в подвал, не оборудованный для сна. Утром, по словам задержанных, они получили лишь «Доширак» и бутылки с газированной водой, таким образом, пищу пришлось употреблять всухую или не есть вовсе.

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По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Ранее стало известно, что спецприемник МВД на Захарьевской улице не способен вместить всех арестованных после несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле. Часть из них увезли в Гатчину.

Полиция во время акции на Марсовом также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.