Из-за пожара в квартире на Обручевых эвакуировали 20 человек

Утром в понедельник, 19 июня, в девятиэтажном доме Калининского района произошел сильный пожар. Местные жители больше часа не могли вернуться в свои квартиры из-за сильного задымления.

Сообщение о пожаре в доме №8 по улице Обручевых поступила в МЧС в начале седьмого утра. На место возгорания выехали три пожарных расчета.

Жильцы дома в социальных сетях сообщили, что дым распространился на весь лестничный проект с первого по девятый этаж. Двор, сообщат жильцы, был полностью перекрыт.

По данным МЧС, выгорели 13 квадратных метров обстановки одной из комнат двухкомнатной квартиры. Пожарные работы завершены.