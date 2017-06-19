Китай прекратил принимать на работу пилотов из России

Управление гражданской авиации Китая (СААС) прекратило рассмотрение заявок на прием на работу от российских пилотов и подтверждение российских пилотных лицензий ATPL, передает ДВ-РОСС.

«С 16 июня 2017 года СААС прекратило прием заявок от российских пилотов и валидацию российских ATPL лицензий, ссылаясь на действия российских властей, которые не соответствуют их стандартам и процедурам международного сотрудничества», - говорится в сообщении, которое размещено на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Позже вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что правительство в постоянном режиме отслеживает ситуацию с переходом российских пилотов на работу за рубеж. При этом в настоящее время, по его словам, дефицита в кадрах в России не наблюдается.

Ранее сообщалось, что более 300 пилотов российских авиакомпаний за 2,5 года уехали работать за границу, причем около 100 из них — в Китай. Также 400 человек в настоящий момент находятся в процессе оформления документов. Такая тенденция связана с тем, что в Китае и некоторых других странах Азии зарплата пилотов выше российской в 1,5–2 раза.