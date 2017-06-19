Ремонтные работы перекроют движение в трех районах Петербурга

В связи с ремонтом дорожного покрытия в понедельник, 19 июня, в нескольких районах Петербурга будет ограничено движение.

С 19 до 26 июня будет перекрыт проезд по Авангардной улице на участке от улицы Чекистов до проспекта Народного ополчения.

До 2 июля ограничат движение на Новоколомяжском проспекте от Щербакова до Вербной улицы.

До 18 августа перекроют Поклонногорскую и Громовскую улицы. Кроме того, будут закрыты для движения Удельный, Первомайский и Костромский проспекты.

В ГАТИ уточняют, что водителям необходимо заранее выбирать направление для движения с учетом сложившейся ситуации.