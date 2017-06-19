В Петербурге 19 июня ожидаются дожди

В понедельник, 19 июня, во второй половине дня в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Ветер ожидается западный, юго-западный днем 6-11 м/с. Температура воздуха днем — от +21 до +23 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо понижаться», - также говорится в сообщении ведомства.