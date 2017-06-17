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В Петербурге проходит «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

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© Фото: your-figure.com

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Цель забега – сбор средств, которые будут направлены на развитие спорта среди детей с ограниченными возможностями.

В субботу, 17 июня, сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проводит ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове. Цель забега – сбор средств, которые будут направлены на развитие спорта среди детей с ограниченными возможностями.

Компания «Строительный трест» и холдинг «Алекс Фитнес», в структуру которого входят сети фитнес-клубов ALEX FITNESS и спортивных клубов OLYMP, в рамках партнерской программы проводят ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!». В этом году мероприятие пройдет в юбилейный год для «Строительного треста» – 11 июня компании исполнится 25 лет.

Средства, собранные в рамках забега, будут переданы для закупки спортивного оборудования для коррекционной школы №584 «Озерки». На базе школы функционирует отделение дополнительного образования: ученики посещают секции, не только развивая свои способности, но и достигая высоких результатов на соревнованиях разных уровней – от общешкольного до мирового. Так, в 2015 году команда школы заняла первое место в Лиге юниоров по баскетболу на колясках.

Значение лечебной физкультуры и занятий спортом для школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне важно: они помогают детям ускорить физическую реабилитацию, способствуют социальной адаптации и интеграции в общество, но главное – помогают поверить в себя. Стоит отметить, что детям с подобными нарушениями здоровья требуется не только индивидуальный подход, но и специальное дорогостоящее оборудование.

В 2016 году в ходе забега было собрано более 200 тысяч рублей, на которые были закуплены спортивные инвалидные коляски и медицинское оборудование для школы.

В благотворительном забеге в парке ЦПКиО им. С.М. Кирова могут принять участие все желающие. Награждение участников будет проходить отдельно для каждой дистанции, а также в командном зачете. Победители получат памятные награды и призы от спонсоров.

Участникам забега необходимо зарегистрироваться на странице и внести стартовый взнос. При индивидуальном участии он составит от 200 рублей. Также в забеге могут принять участие команды из 10 человек.

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»:

«Благотворительные мероприятия давно стали частью спортивной жизни нашего общества. За рубежом уже ни один забег не проходит без благотворительной составляющей. В прошлом году наш «Добрый – ЗАбег!» собрал более 300 неравнодушных людей. Я рад, что мероприятие становится ежегодным, и думаю, что в этом году оно будет иметь еще больший охват. Такие мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости организации массовой физической культуры и спорта для всех категорий детей и подростков и способствовать открытию секций и кружков спортивной направленности для особенных детей».

Алексей Ковалев, президент холдинга «Алекс Фитнес»:

«Общеизвестно, что для детей с ограниченными возможностями спорт является одной из главных мотиваций и жизненных целей, а зачастую может способствовать реабилитации и улучшению качества жизни. Это утверждение - ключевое в основе философии деятельности нашего холдинга: спорт должен быть доступным! Поэтому мы уверены, что в этом году благотворительный забег соберет еще больше участников, искренне желающих оказать посильную помощь детям».

Дата проведения: 17 июня 2017 года

Место проведения: ЦПКиО им. С.М. Кирова

Регистрация: 17 июня с 8:30

Старт: 10.00

Дистанции:

10 км – мужчины, женщины

5 км – мужчины, женщины

1 км – дети

Регистрация и оплата стартовых взносов осуществляется по ссылке.

Выдача стартовых пакетов: 15-16 июня с 08:00 до 23:00 в клубе OLYMP-Оптиков по адресу: ул. Оптиков, д. 4, корп. 2

Подробная информация о забеге представлена в официальном сообществе мероприятия «ВКонтакте».

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