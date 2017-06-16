Выходные в Петербурге будут теплыми

В ближайшие выходные, 17 и 18 июня, в Северной столице будет тепло – температура воздуха днем не будет опускаться ниже +23 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу ожидается небольшая облачность, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется вверх до 24 градусов выше нуля

В воскресенье большую часть дня погода останется такой же, вечером возможен небольшой дождь