В литературном парке «Книжные аллеи» на Малой Конюшенной пройдет парад английских бульдогов. В шествии примет участие более 50 участников-собак с их владельцами.

Мероприятие состоится в субботу, 17 июня, с 12:00 до 16:00: на 13.00 намечен старт дефиле собак, а на 14.30 торжественный парад.

Питомцы пройдут по парку как в одеждах , так и без нее, но призы достанутся самым ярким участникам.

Имена некоторых участников шествия уже известны - Энтони Брайт Кристалл, Дансинг Чанки Чанк, Саншайн Леди, Лав Лап Топ Фредерик Джордж.

Посетители праздника смогут запечатлить себя на память в фотозонах и принять участие в чаепитиях и минигольфе на фоне Казанского собора.