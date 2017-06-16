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В Петербурге вновь будут продавать «Подорожники» с символикой Кубка конфедераций

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© Фото: Газета Metro

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Они будут доступны в 22 кассах метро.

В субботу, 17 июня, в метро Петербурга вновь появится в продаже дополнительная партия проездных билетов «Подорожник», которая выполнена х в стилистике Кубка конфедераций. Они будет продаваться в кассах 22 станций метрополитена.

Фото: ГКУ «Организатор перевозок»
 

 «Подорожник» со специальным дизайном будет продаваться в кассах на станциях «Адмиралтейская», «Академическая», «Василеостровская», «Выборгская», «Гостиный Двор», «Звенигородская», «Крестовский остров», «Ладожская», «Ленинский проспект» (вестибюль № 1), «Маяковская», «Московская» (вестибюль № 2), «Невский проспект», «Петроградская», «Площадь Восстания», «Проспект Большевиков», «Проспект Просвещения», «Пушкинская», «Садовая», «Сенная», «Спасская», «Спортивная», «Технологический институт» и «Чкаловская».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

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