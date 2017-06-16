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Названы самые аварийные дороги Петербурга

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© Фото: ИА Regnum

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Рейтинг составили на основе отметок ДТП на «Яндекс.Карты».

«Яндекс» составил рейтинг самых аварийных и опасных мест на дорогах Северной столицы. Он был сформирован на основе отметок о ДТП, оставленных водителями с начала 2017 года в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

Эксперты пришли к выводу, что больше всего аварий происходит на мостах, а вероятность встретить ДТП или попасть в него повышается на развязках КАД и перекрестках крупных проспектов.

ТОП-10 самых аварийных мест Петербурга по состоянию на январь-май:

  • Литейный мост
  • Володарский мост
  • Пересечение Дунайского и Витебского проспектов
  • Площадь Александра Невского
  • Пересечение Пискаревского проспекта и Свердловской набережной
  • Пересечение Витебского проспекта и Благодатной улицы
  • Съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект
  • Пересечение проспектов Энгельса и Испытателей
  • Пересечение набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны
  • Перекресток Индустриального проспекта и проспекта Косыгина

С января по май 2017 года пользователи из Петербурга добавили около 200 тыс. отметок об авариях, но после объединения сообщений об одних и тех же ДТП осталась 81 тысяча отметок.

Вдвое больше аварий стало на участке ЗСД возле перекрестка с Богатырским проспектом и на участке КАД вблизи развязки с Шоссейной улицей.

При этом в Петроградском и Адмиралтейском районах, вблизи Балтийского вокзала и на маленьких улицах, сообщений о ДТП стало на треть меньше.

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