Названы самые аварийные дороги Петербурга

«Яндекс» составил рейтинг самых аварийных и опасных мест на дорогах Северной столицы. Он был сформирован на основе отметок о ДТП, оставленных водителями с начала 2017 года в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".

Эксперты пришли к выводу, что больше всего аварий происходит на мостах, а вероятность встретить ДТП или попасть в него повышается на развязках КАД и перекрестках крупных проспектов.

ТОП-10 самых аварийных мест Петербурга по состоянию на январь-май:

Литейный мост

Володарский мост

Пересечение Дунайского и Витебского проспектов

Площадь Александра Невского

Пересечение Пискаревского проспекта и Свердловской набережной

Пересечение Витебского проспекта и Благодатной улицы

Съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект

Пересечение проспектов Энгельса и Испытателей

Пересечение набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны

Перекресток Индустриального проспекта и проспекта Косыгина

С января по май 2017 года пользователи из Петербурга добавили около 200 тыс. отметок об авариях, но после объединения сообщений об одних и тех же ДТП осталась 81 тысяча отметок.

Вдвое больше аварий стало на участке ЗСД возле перекрестка с Богатырским проспектом и на участке КАД вблизи развязки с Шоссейной улицей.

При этом в Петроградском и Адмиралтейском районах, вблизи Балтийского вокзала и на маленьких улицах, сообщений о ДТП стало на треть меньше.

