Названы самые аварийные дороги Петербурга

«Яндекс» составил рейтинг самых аварийных и опасных мест на дорогах Северной столицы. Он был сформирован на основе отметок о ДТП, оставленных водителями с начала 2017 года в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".
Эксперты пришли к выводу, что больше всего аварий происходит на мостах, а вероятность встретить ДТП или попасть в него повышается на развязках КАД и перекрестках крупных проспектов.
ТОП-10 самых аварийных мест Петербурга по состоянию на январь-май:
- Литейный мост
- Володарский мост
- Пересечение Дунайского и Витебского проспектов
- Площадь Александра Невского
- Пересечение Пискаревского проспекта и Свердловской набережной
- Пересечение Витебского проспекта и Благодатной улицы
- Съезд с моста Александра Невского на Заневский проспект
- Пересечение проспектов Энгельса и Испытателей
- Пересечение набережной Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны
- Перекресток Индустриального проспекта и проспекта Косыгина
С января по май 2017 года пользователи из Петербурга добавили около 200 тыс. отметок об авариях, но после объединения сообщений об одних и тех же ДТП осталась 81 тысяча отметок.
Вдвое больше аварий стало на участке ЗСД возле перекрестка с Богатырским проспектом и на участке КАД вблизи развязки с Шоссейной улицей.
При этом в Петроградском и Адмиралтейском районах, вблизи Балтийского вокзала и на маленьких улицах, сообщений о ДТП стало на треть меньше.