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В России установили глобальный контроль расхода денег на капремонт

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© Фото: bashinform.ru

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Этим займется Минстрой.

Следить за выполнением необходимых работ в сфере капитального ремонта по всей стране будет Минстрой.

Дополнительные полномочия дадут министерству возможность вести мониторинг за размером взносов, установленных в регионах, а заодно вести работу по корректировки сумм на капремонт для каждой области, сообщает Известия.

Методика установки взноса уже разработана в ведомстве, в ней отдельно прописана оценка доступности платежа для граждан — в зависимости от реальных доходов населения.

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На данный момент взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 квадратный метр. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ.

Программа капитального ремонта была запущена в 2014 году.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис признал, что было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. При этом темпы ремонта увеличились вдвое по сравнению с 2015 годом. Провал объясняют недостаточно эффективной работой чиновников отдельных регионов и задержкой в оформлении документов.

За 2006 год было собрано 85,7% взносов на капремонт, что на 8,53% больше, чем в 2015-м, отмечено в докладе Минстроя. Из запланированных 166 млрд рублей удалось собрать 142,3 млрд рублей. Помимо этого, было предусмотрено предоставление господдержки на 24,4 млрд рублей.

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