В России цены на продукты могут вырасти из-за холодного лета

Минэкономразвития прогнозирует рост цен на продукцию сельского хозяйства из-за аномально холодных и дождливых месяцев.

По прогнозам министерства, холодное лето отодвинуло дату появления раннего урожая. Это вызвало отклонение инфляции в большую сторону от прогноза на 0,1-0,2 процентных пункта. В июне ситуация не улучшилась – в центральной части России по-прежнему стоит неблагоприятная для посевов погода. В частности продолжительные дожди угрожают урожаю картофеля.+

«Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на нее ускорился (...), что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая», – сообщают «Известия» со ссылкой на МЭР.

Синоптики прогнозируют, что это лето года станет самым холодным с 2010 года и самым влажным за последние 30 лет. По данным Росстата, на второй неделе июня цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,2 %. Сильнее всего дорожают капуста, морковь, картофель и яблоки.