В Петербурге для зрителей Кубка конфедераций появятся бесплатные парковки

В Петербурге для болельщиков матчей Кубка конфедераций будут организованы бесплатные парковки, сообщают в КРТИ.

Бесплатно припарковаться зрители футбольных состязаний смогут у ТРК «Питерлэнд», «Меркурий» и «Атлантик Сити», а также у гипермаркетов «Капусель» и «О’КЕЙ». У БЦ «Петровский» выделено 60 парковочных мест для инвалидов. Все они начнут работать за 4-5 часов до старта игры.

Оставить автомобиль по этим адресам можно будет только при предъявлении билета на матч Кубка конфедераций. Также парковкой вправе воспользоваться волонтеры и другие аккредитованные лица.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о том, как Кубок конфедераций изменит движение транспорта Северной столицы.