Координатор штаба Навального в Петербурге получила штраф за «использование локтей»

Координатор штаба Навального в Петербурге Полина Костылева в пятницу, 16 июня, осуждена за неповиновение полицейским в день несанкционированной акции протеста на Марсовом поле12 июня.

На заседание в Смольнинском суде полиция представила протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотруднику», которая предусматривает штраф или арест до 15 суток.

Задержание Костылевой произошло до начала митинга на Марсовом поле. Сотрудники Центра «Э» пришли к ней домой за полтора часа до акции и требовали выйти из квартиры. Костылева после переговоров подчинилась, но отказалась от совместного путешествия до отдела полиции. Ее все-таки проводили, и впоследствии в протокол была внесена запись, что Костылеваа "использовала локти" в качестве инструмента сопротивления.

Смольнинский суд признал ее виновной, но оштрафовал минимально – на 500 рублей, передает "Фонтанка"

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По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

Ранее стало известно, что спецприемник МВД на Захарьевской улице не способен вместить всех арестованных после несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле. Часть из них увезли в Гатчину.

Полиция во время акции на Марсовом также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.