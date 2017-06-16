Новый директор Исаакия Мудров: Собор продолжит работу как музей

Назначенный накануне, 15 июня, на пост директора музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров на первой встрече с коллективом пообещал, что собор продолжит работать как музей.

"Давайте опираться на то, что музей работает. Будут изменения — будем исходить из общей ситуации. Наша задача — работать достойно и хорошо, выполнять свои обязательства по приему посетителей, по реализации образовательной и просветительской функций музея, по сохранению и реставрации бесценных памятников культуры — Исаакиевского собора и Спаса на Крови. Существующее Соглашение о социальном партнерстве с Санкт-Петербургской епархией будем как прежде выполнять, развивать и совершенствовать", — приводит его слова пресс-служба Исаакия.

Мудров также заявил, что в следующем году в связи с 200-летием со дня начала строительства собора будет подготовлена большая межмузейная выставка.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Так, "Фонтанка", опубликовал новость, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы.

После этого РИА "Новости" сообщили, что Ирада Вовненко сама уходит из музея. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Днем ранее, 15 июня, стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Накануне, 15 июня, президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.