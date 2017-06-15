На матч Россия - Новая Зеландия болельщиков доставят 150 бесплатных автобусов

Петербуржцев и гостей города на матч открытия Кубка конфедераций доставят 150 бесплатных автобусов. Шаттлы заменят автомобили, которые не смогут находиться на Крестовском острове в дни матчей.

В «Пассажиравтотрансе» сообщают, что в настоящий момент разработано шесть маршрутов, по которым 17 июня будут ездить двухсекционные автобусы. Узнать их можно по стикерам с указанием о бесплатном проезде на бортах. Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить персонифицированную карту зрителя и билет на матч. Число поездок не ограничено.

Добраться до автостанции «Крестовский остров» болельщики смогут от метро «Выборгская» (S4), «Петроградская» (S3) и «Площадь Восстания» (S2). Станцию «Чкаловская» шаттл S6 соединит со Спортивной улицей. Также от аэропорта до пересечения Северной дороги и Рюхиной улицы будет курсировать S10.

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Маршруты будут открыты с 15:00 и еще четыре часа после матча, но на время игры движение будут приостановлено. Исключением является маршрут S2 - поездки до станции «Площадь Восстания» не возобновят.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о том, как Кубок конфедераций изменит движение транспорта Северной столицы.