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В Петербурге школьника подозревают в нападении на полицейского на акции 12 июня

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© Фото: Газета СПб

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В момент задержания он выходил из дома, чтобы отправиться на ЕГЭ.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД задержали в  Петербурге несовершеннолетнего подростка, подозреваемого в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста 12 июня. 

По информации «Открытой России», это 17-летний активист «Молодежного Яблока» Дмитрий Мякшин. В момент задержания он выходил из дома, чтобы отправиться на ЕГЭ.

«Что касается митинга. Тогда я забрался на возвышение, меня начал окружать ОМОН. Они на меня побежали, я спрыгнул, меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — заявил задержанный.

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Среди всех задержанных на акции 12 июня -  73 несовершеннолетних. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

При этом арестованная сотрудница «Собаки.ру» Ксения Морозова пробудет за решеткой 10 суток.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

 

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