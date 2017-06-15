Полицейские «для профилактики» перед Кубком конфедераций зайдут в гости к жителям Васильевского острова

В Петербурге на подъездах дома по Морской набережной на Васильевском острове появились объявления о грядущих «профилактических обходах» полиции, сообщает депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

В объявлении указано, что такие обходы проводятся с целью «предупреждения правонарушений в преддверии Кубка Конфедераций». Депутат считает это «полицейщиной» и заявил, что напишет соответствующий запрос.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.