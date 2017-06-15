В деле предполагаемого вербовщика террористов появился новый эпизод

СК добавил новый эпизод в дело подозреваемого в причастности в вербовке граждан в террористические организации - Уулу Исламбека Ойбека. По информации "Фонтанки", его заподозрили в нарушении ч.1. ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По версии следствия, в июле прошлого года гражданину Киргизии перечислили на счет 58 тыс. рублей. Эти средства могли предназначаться для финансовой помощи террористических преступлений в интересах запрещенных на территории России ИГ и "Джебхат ан-Нусра".

После теракта в петербургской подземке 3 апреля были задержаны девять уроженцев Средней Азии, подозреваемые в вербовке в "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" – в том числе и Уулу Исламбек Ойбек. При этом тогда в СК отмечали, что у них нет информации о связи и знакомстве задержанных с исполнителем взрыва в петербургском метро.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело

Прежде СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.