В Петербурге не хватило места для арестованных после акции 12 июня

В Северной столице спецприемник МВД на Захарьевской улице не способен вместить всех арестованных после несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле,передает «Фонтанка» слова члена общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яны Теплицкой.

По ее словам, спецприемник мог бы разместить всех арестованных, в отделении — там имеется 202 койки, но оформить всех прибывших сотрудники МВД не успевают.

В связи с этим часть арестованных перевозят в спецприемник Гатчины. При этом, по словам самих арестованных, сложности могут возникнуть и там.

«Мы едем в область, а полицейские говорят, что там, может, тоже мест нет», — цитирует арестованных издание.

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Только по четырем задержанным дела прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Все они приходятся на Василеостровский районный суд, и все их вынес один судья – Юрий Гершевский.

Среди задержанных на акции - 73 несовершеннолетних. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

При этом арестованная сотрудница «Собаки.ру» Ксения Морозова пробудет за решеткой 10 суток.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.