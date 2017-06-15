Утром в четверг, 15 июня, в одной из московских больниц скончался народный артист СССР Алексей Баталов, передает ТАСС.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние оценивалось как "средней тяжести". С мая он находился на реабилитации.

Баталов известен по таким фильмам, как "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Москва слезам не верит". В качестве режиссера поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка",а также "Игрок".

В 1976 году актер и режиссер получил звание Народный артист СССР, а в 1989 году удостоен звания Герой Социалистического Труда.





