Российский ученый выдвинул новую теорию возникновения сновидений

Ученый из Института проблем передачи информации РАН, главный научный сотрудник Лаборатории передачи информации в сенсорных системах поддерживает гипотезу сновидений, как "побочного эффекта", ,сообщает «Русская планета».

По мнению Ивана Пигарева, схема возникновения сна выглядит так – во время бодрствования в кору мозга поступают некие сигналы для последующей обработки от группы чувствительных образований, способных воспринимать внешние раздражители, после чего сигналы идут дальше, в участки мозга, отвечающие за ощущения.

Ученый считает, что речь идет о зоне переднего мозга, расположенной между лобными долями и стволом мозга.

Активация нейронов в этом участке мозга может быть связана с появлением в сознании сенсорных образов, а во время сна их направление меняется и приходят изнутри, а не снаружи, и поток сигналов определяет изображение нейронной активности во время сна.

Однако, как отмечает специалист, в период сна сенсорная зона заблокирована, поскольку никакой информации в нее не поступает, но, при этом, блок не является абсолютным и некоторые сигналы все же в нее поступают и затрагивают нейроны, отвечающие за ощущения, задействованные ранее.

По словам Пигарева, в сознание все же проникают некоторые образы, являющиеся, по сути, обычным шумом, который затрагивает максимально возбужденные в период бодрствования нейроны и, таким образом, если принимать во внимание данную теорию, то сны являются безобидной и легкой патологией сна и функционального значения не имеют.