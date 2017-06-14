Расстояние между продажей спиртного и школами может сократиться до 20 метров

Минпромторг внес в уже существующий законопроект доработки, которые сокращают допустимое расстояние между магазинами с алкоголем и учреждениями образовательного, медицинского, спортивного и прочих характеров.

В окончательной версии постановления «пределы трезвости» составили от 20 до 50 метров. Проект был утвержден после внесения критических замечаний Минздрава, поскольку инициатива Минпромторга идет вразрез госполитике по ограничению потребления спиртного.

В Минпромторге уточнили, что, что постановление было передано в правительство 26 мая, сообщают Известия.

Глава КонфОП заявил, что цель этот законопроект работает на повышение доступности спиртного и увеличения сбыта пива, водки и других товаров подобного типа.

Согласно статье 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», распространение алкоголя в детских, образовательных, медицинских и прочих организациях, включая прилегающие к ним территории, запрещено. С 2012 года допустимые радиусы устанавливаются властями субъектов РФ. Расстояние от магазинов с алкогольной, в зависимости от региона, установлено максимальное – один километр.