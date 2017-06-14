В Петербурге у изолятора на Захарьевской проходят пикеты в защиту задержанных 12 июня (ФОТО)

У изолятора временного содержания на Захарьевской улице, куда поместили под арест более ста задержанных на несогласованном митинге на Марсовом поле, проходят пикеты в поддержку арестованных.

Протестующие сменяют друг друга время от времени, сообщает Закс.ру

Фото: Владислав Чирин / Закс.ру

Среди пикетчиков есть представители различных общественно-политических организаций: Объединенной коммунистической партии, "Артподготовки", КПРФ и даже экологической организации "Я против захвата озер".

По данным СМИ, в спецприемнике ГУ МВД на Захарьевской улице находятся 128 человек, арестованных за участие в митинге.

Фото: Владислав Чирин / Закс.ру

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Только по четырем задержанyым дела прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Все они приходятся на Василеостровский районный суд, и все их вынес один судья – Юрий Гершевский.

Среди задержанных на акции - 73 несовершеннолетних. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

При этом арестованная сотрудница «Собаки.ру» Ксения Морозова пробудет за решеткой 10 суток.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.