Ленинский проспект будут закрывать по ночам

В Петербурге в пятницу, 16 июня, начнется ремонт дорожного покрытия Ленинского проспекта. Из-за этого изменится схема движения транспорта на ближайших улицах, сообщают в ГАТИ.

Объезд транспорта будет организован по проспекту Ветеранов, улице Зины Портновой, бульвару Новаторов и проспекту Стачек.

Движение ограничат с 16 июня по 7 июля и с 8 июля по 17 июля (в ночное время с 22:00 до 07:00) - на участке от проспекта Стачек до улицы Зины Портновой, включая Кронштадтскую площадь и перекресток с улицей Зины Портновой.

Также с 17 июня по 7 июля (в ночное время с 22:00 до 07:00) ограничивается движение на участке Ленинского проспекта от проспекта Стачек до Троллейбусного проезда, включая перекрестки.

С 24 июня по 17 июля и с 18 июля по 26 июля (в ночное время с 22:00 до 07:00) будет ограничено движение транспорта по Ленинскому проспекту - от улицы Зины Портновой до бульвара Новаторов (включая перекресток с бульваром).

С 8 июля с 22:00 до 8:00 9 июля будет закрыт Дачный проспект в створе Кронштадтской площади.

С 12 июля с 22:00 и до 7:00 13 июля будет закрыт Соломахинский проезд в створе Ленинского проспекта.

С 22:00 09 июля до 07:00 и 10 июля и с 22:00 13 июля до 07:00 14 июля будет закрыта улицы Зины Портновой в створе проспекта Стачек.

Бульвар Новаторов в створе Ленинского проспекта будет закрыт с 22:00 20 июля до 07:00 21 июля; с 22:00 22 июля до 07:00 23 июля; с 23:00 23 июля до 07:00 24 июля.

С 22:00 21 июля до 07:00 22 июля будет закрыто движение по боковому проезду Ленинского проспекта от бульвара Новаторов до улицы Зины Портновой.