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Оправдательные решения получили лишь четверо задержанных на Марсовом 12 июня

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© Фото: Деловой Петербург

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В настоящий момент арестованы 128 человек

В Петербурге рассмотрены дела в отношении более 500 задержанных на Марсовом поле во время несанкционированной акции 12 июня. К ответственности привлечены почти все из них, передает «Фонтанка».

На каждого задержанного составлено по два протокола – по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению полиции» (до 15 суток ареста) и 20.2 КоАП «Нарушение правил проведения митинга» (штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов). Итоговое количество протоколов – 1122, общее количество задержанных – 561.

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Только по четырем задержанyым дела прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения. Все они приходятся на Василеостровский районный суд, и все их вынес один судья – Юрий Гершевский.

При этом в настоящий момент арестованы 128 человек. При этом в Калининском, Куйбышевском, Невском и Фрунзенском районных судах продолжаются слушания.

Среди задержанных на акции -  73 несовершеннолетних. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

При этом арестованная сотрудница «Собаки.ру» Ксения Морозова пробудет за решеткой 10 суток.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек.

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