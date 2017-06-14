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Горсуд обязал Полтавченко и ЗакС отменить закон о монопольных закупках

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На отмене закона настаивали в УФАС.

Городской суд Петербурга в среду, 14 июня, удовлетворил требования Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) и обязал Заксобрание Петербурга и губернатора Георгия Полтавченко отменить статью 7-1 городского закона "О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга…", которая позволяла без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком.

Такое решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано, передает «Фонтанка»

Жалобу в УФАС подавал глава петербургской антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев, который обратил внимание на то, что депутаты ЗакСа заключают договор на транспортное обслуживание без конкурса. К примеру, в конце 2016 года городской парламент заключил контракт с автопредприятием «Смольнинское» на 439 млн рублей на три года. В 2017 парламентариев будут возить за 136 млн рублей, в 2018 – за 146 млн рублей и в 2019 – за 156 млн рублей.

При этом в УФАС уже отмечали, что петербургский закон противоречит федеральному, который гарантирует конкуренцию на рынках. Тогда УФАС постановило, что парламент должен расторгнуть контракт на закупку транспортного обслуживания у «Смольнинского» до 31 марта, однако этого сделано не было.

Судья городского суда Олеся Павлова на минувшем заседании согласилась с доводами УФАС. Теперь этот закон должен быть отменен.

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