  • 14 Июнь 2017
USD 15.06.2017 57.0303 +0.1207
USD ММВБ 19:17 57.03630  
EUR 15.06.2017 63.9481 +0.1752
EUR ММВБ 19:17 63.9230  
Нефть($) 14.06.2017 46.93 2.90
Нефть(p) 14.06.2017 2676.43 +170.70

СК завершил расследование дела администратора «групп смерти» Будейкина

Автор:


© Фото: dp.ru

Темы дня

На последнем заседании в мае арестованный признал свою вину.

Расследование уголовного дела в отношении администратора "групп смерти" в социальной сети Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, завершено, сообщают в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, зарегистрированного в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис, обвиняемого по ст. 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства и покушение на него", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Читайте также:

Путин подписал закон об уголовной ответственности за «группы смерти»

Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске по подозрению в доведении подростков до суицида, а позднее доставлен в Петербург, где ему провели психиатрическую экспертизу и, признав вменяемым, предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". По данным следствия, Будейкин причастен к гибели 15 детей.

Под следствием Будейкин долгое время не признавал своей вины, однако на последнем заседании в мае признал вину в создании "групп смерти" и против продления меры не возражал - до 20 августа Будейкин будет находиться под стражей. За несколько дней до задержания молодой человек дал интервью "Санкт-Петербург.ру", в котором под диктофонную запись фактически признался во всем, а также пояснил мотивы своих поступков. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm