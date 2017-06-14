СК завершил расследование дела администратора «групп смерти» Будейкина

Расследование уголовного дела в отношении администратора "групп смерти" в социальной сети Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, завершено, сообщают в Следственном комитете РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина, зарегистрированного в социальной сети под псевдонимом Филипп Лис, обвиняемого по ст. 110 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства и покушение на него", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

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Будейкин был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске по подозрению в доведении подростков до суицида, а позднее доставлен в Петербург, где ему провели психиатрическую экспертизу и, признав вменяемым, предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". По данным следствия, Будейкин причастен к гибели 15 детей.

Под следствием Будейкин долгое время не признавал своей вины, однако на последнем заседании в мае признал вину в создании "групп смерти" и против продления меры не возражал - до 20 августа Будейкин будет находиться под стражей. За несколько дней до задержания молодой человек дал интервью "Санкт-Петербург.ру", в котором под диктофонную запись фактически признался во всем, а также пояснил мотивы своих поступков.