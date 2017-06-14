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За участие в митинге 12 июня к ответственности привлечены 43 несовершеннолетних

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© Фото: Новая Газета

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Все они отпущены домой.

За участие в несанкционированной акции 12  июня на Марсовом поле к административной ответственности привлечены 43 несовершеннолетних, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Всего на митинге в День России были задержаны 73 человека, чей возраст был младше восемнадцати лет.

«В отношении тридцати протоколы не составлялись по тем или иным причинам», – уточнили в аппарате.

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К ответственности за неповиновение полиции привлечены 11 несовершеннолетних, остальным вменили нарушение правил проведения митинга. Все они к вечеру 12 июня были отпущены домой.

Всего после митинга на Марсовом поле к административной ответственности привлечен 561 человек. Прежде в  ГУ МВД заявляли, что количество несовершеннолетних в этой массе составляет четверть. Судя по статистике аппарата детского уполномоченного – менее 10%.

Во время несанкционированной антикоррупционной акции в Петербурге было задержано, по разным оценкам, от 500 до 900 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

По официальным данным, в акции сторонников Алексея Навального на Марсовом поле участвовали 3,5 тыс. человек. По оценкам «Санкт-Петербург.ру», к акции присоединились 7 тыс. человек. Организаторы сообщают о 10 тыс. человек.

Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.

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