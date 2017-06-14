На Крестовском 16 июня протестируют посты транспортного контроля

В пятницу, 16 июня, на Крестовском острове состоится финальный этап тестирования постов транспортного контроля. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности просят обладателей разрешений на проезд по острову иметь в этот день их при себе.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.

На время матчей Крестовский остров закроют для автомобилей без пропусков. Специальные пропуска заранее смогут получить жители острова, сотрудники местных организаций и люди, обслуживающие матчи. Право на проезд также получат болельщики с оплаченным местом на парковку около «Зенит-арены».

Билеты на матчи, а также паспорта болельщиков не являются основанием для проезда на Крестовский остров на личном транспорте.