Больше половины петербуржцев недовольны качеством коммунальных услуг

Почти 90% жителей России считают, что качество ЖКУ не соответствует их цене, а 83% не удовлетворены капитальным ремонтом дома. Такие данные показал онлайн-опрос Счетной палаты РФ (СП).

Полученные данные будут использоваться аудиторами в ходе дальнейших проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом за минувший год в Роспотребнадзор поступило 55 тыс. жалоб, которые связаны с вопросами оказания услуг ЖКХ - на 28% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе Счетной палаты сообщают, что опрос населения о качестве жилищно-коммунальных услуг проводился с февраля по май этого года. Участие в нем приняли 3200 граждан из более чем 60 субъектов РФ, передают «Известия».

Почти половина, 47% респондентов, оценивают качество оказания услуг как неудовлетворительное. Наибольшее число негативных оценок было выявлено в Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской, Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, республик Карелии и Коми.

Удовлетворены качеством ЖКУ 44% граждан. Как правило, это жители Москвы, Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, республик Крым и Татарстан.

На отлично качество жилищно-коммунальных услуг оценил только 1% респондентов. При этом 88,9% уверены, что качество ЖКУ не соответствует их цене.