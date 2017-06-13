На КАД 13 июня могут быть отключены электронные табло

Перебои в работе информационных табло и знаков переменной информации возможны во вторник, 13 июня, на участке КАД от Рябовского шоссе до Октябрьской набережной, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и приносит извинения автомобилистам за временные неудобства

Перебои связаны с ремонтом кабельной сети на участке 43 - 58 километр внутреннего кольца, а также 86 – 100 километр внешнего кольца.

Также до 21:00 возможны отключения оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением.

В Упрдор «Северо-Запад» просят воителей быть предельно осторожными.