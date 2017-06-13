В Кремле жалуются на поддельные сайты с вопросами для Путина

На просторах интернета появляются поддельные сайты для сбора вопросов к Владимиру Путину в рамках предстоящей прямой линии с президентом, которая состоится 15 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он посоветовал гражданам проявлять осторожность и обращать внимание только на официальные ссылки, которые показали «Первый канал» и телеканал «Россия».

«Безусловно, мы принимаем оперативные меры для того, чтобы блокировать, закрывать эти сайты», — приводит слова Пескова РБК.

В этом году, как и прежде, общение главы государства с россиянами пройдет в прямом эфире федеральных телеканалов «Россия 1», Первый канал, «Россия 24», а также радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России» с 12:00 мск.

«Санкт-Петербург.ру» будет вести текстовую прямую трансляцию прямой линии с президентом.