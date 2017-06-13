В среду, 14 июня, в Петербурге впервые пройдет автомобильный крестный ход, сообщают в Смольном.

Шествие приурочено к общегородскому празднику «Иоанн Кронштадтский – небесный покровитель Санкт-Петербурга».

Колонна машин проедет из Петерубрга в Кронштадт. Ориентировочно в 16:00 перед Никольским Морским собором начнется молебен. Его возглавит епископ Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

В завершение праздника во Дворце молодежи покажут документальный фильм «Именем Иоанна Кронштадтского». Вход на него свободный.

В связи с праздником и в Петербурге, и в Кронштадте ожидаются пробки.

Праздник проводится по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, при поддержке Смольного.