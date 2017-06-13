В Петербурге дороги к трем жилым кварталам начнут проектировать осенью

К трем новым жилкомплексам Петербурга проложат дороги, проектирование которых начнется этой осенью, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

К улично-дорожной сети первыми подключат кварталы, которые находятся вдоль Петрозаводского шоссе, Октябрьской набережной и на Васильевском острове. Средства на работы выделены из городского бюджета.

Подключение других жилых кварталов запланировано до 2023 года. Развитие социальной и дорожной инфраструктур не успевает за возведением нового жилья, считают в КРТИ.

Ранее Смольный представил список ЖК, которые нуждаются в транспортной инфраструктуре сильнее остальных. Также в список вошли жилкомплексы в Красносельском районе, в Северно-Приморской части города, в Пушкинском районе и в Шушарах.

В КРТИ обещают, что на проектирование всех этих дорог город выделит примерно 50,5 млрд рублей.