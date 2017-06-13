Автосалоны бывшего партнера Аршавина выставили на аукцион

Автосалоны бывшего партнера Андрея Аршавина, бизнесмена Петра Тиганьева, выставлены на продажу, сообщают в Российском аукционном доме.

С молотка уйдут автосалон, станция техобслуживания, земельные участки, а также оздоровительный центр. Общая начальная цена всех лотов - 472,9 млн рублей. Торги состоятся 29 июня.

Бизнесмен Петр Тиганьев является владельцем компаний «БалтАвтоТрейд Ф» и «БалтАвтоТрейд», которые обанкротились. Ранее они были дилерами автомобилей марки BMW и Volkswagen. До 2008 года совладельцем последней фирмы был футболист Андрей Аршавин.

Оба дилерских центра находятся в Выборгском районе Петербурга. Начальная цена двухэтажного здания площадью 861 кв. м рядом с метро «Площадь Мужества» составляет 48 млн рублей. Бывший автосалон рядом с метро «Проспект Просвещения» площадью 5,5 тыс. кв. м продают с начальной ценой 368,5 млн рублей. Рядом с метро «Парнас» станцию технического обслуживания площадью 1,1 тыс. кв. м продают за 56,2 млн рублей.