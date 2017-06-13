Стала известна величина прожиточного минимума в Петербурге за I квартал 2017 года

Прожиточный минимум жителя Петербурга в I квартале 2017 года составил 10,6 тыс. рублей в расчете на душу населения, сообщают в комитете по социальной политике.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил чуть выше - 11,7 тыс. рублей. Для детей расчетная величина составила 10,2 тыс. рублей. Для пенсионеров он оказался значительно ниже – 8,5 тыс. рублей.

Таким образом, в начале года прожиточный минимум петербуржца оказался на 79,30 рублей выше, чем в минувшем квартале.

В IV квартале 2016 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составил 10,5 тыс. рублей. Для трудящихся – 11,6 тыс. рублей. Для пенсионеров – 8,4 тыс. рублей., а для детей – 10,1 тыс. рублей.