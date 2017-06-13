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Звезда «Дома-2» Ольга Бузова выступила на Дворцовой площади в откровенном наряде (ВИДЕО)

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© Фото: elle.com

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Некоторых подписчиков начинающей певицы смутили ее «развратные движения».

Выступление экс-участницы реалити-шоу «Дома-2» Ольги Бузовой на праздновании Дня России в Петербурге вызвало негодование ее подписчиков в Instagram.

Многих удивил откровенный наряд Бузовой, в котором она появилась на Дворцовой площади. Ее подписчики посоветовали певице отказаться от нарядов в стиле девяностых. Кроме того, пользователи возмутились и танцем исполнительницы: «Особенно эти движения символизируют сегодняшний праздник?», - написал один из пользователей Instagram.

Также негодование вызвало то, что начинающая певица выступала под фонограмму. 

Кроме Бузовой на Дворцовой площади накануне, 12  июня, выступили кавер-группа James Bond с танцевальным коллективом S17, пройдет DJ сет от дуэта Женя Петрова & Макс Фреш, выступят DJ-дуэт Космо и СкоробоЙгатый, DJ Feel & MC. Хедлайнерами стали Клава Кока и Анна Седокова.

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