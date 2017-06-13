ГИБДД предупреждает о пробках на КАД от Московского проспекта до Невы

Утром во вторник, 13 июня, УГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждает об ограничениях движения на КАД от Московского шоссе до вантового моста в обоих направлениях. Причина ограничений – дорожные работы.

«Участникам дорожного движения следует быть внимательнее и заранее выбирать маршрут», - говорится в сообщении ГИБДД.

Кроме того, ситуацию осложняет ДТП, которое произошло на внутреннем кольце над Витебским проспектом. Там столкнулись трал, «Лада Приора» и «Форд», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте».