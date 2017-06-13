В четырех районах Петербурга 13 июня теплосети испытают на прочность

Во вторник, 13 июня, будут испытаны на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах.



В Выборгском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях, которые находятся на теплоснабжении котельных проспекте Энгельса, 22, 28, 4 к.4.



В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельных к зданиям: Свердловская набережная, 36, 38, 40, 12, 14/2.



В Колпинском районе будут испытаны сети от котельной в поселке Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 3.



В Красногвардейском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельных Ковалевская улица, 14 к.2 и Лесопарковая улица, 14 к.2.



С 22 мая ГУП «ТЭК СПб» начало гидравлические испытания тепловых сетей. На 7 июня 2017 года из 261 испытания проведено 137. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.