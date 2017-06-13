Во вторник, 13 июня, будут испытаны на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах.
В Выборгском районе пройдут испытания на распределительных тепловых сетях, которые находятся на теплоснабжении котельных проспекте Энгельса, 22, 28, 4 к.4.
В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельных к зданиям: Свердловская набережная, 36, 38, 40, 12, 14/2.
В Колпинском районе будут испытаны сети от котельной в поселке Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 3.
В Красногвардейском районе испытания затронут распределительные теплосети от котельных Ковалевская улица, 14 к.2 и Лесопарковая улица, 14 к.2.
С 22 мая ГУП «ТЭК СПб» начало гидравлические испытания тепловых сетей. На 7 июня 2017 года из 261 испытания проведено 137. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.
В четырех районах Петербурга 13 июня теплосети испытают на прочность
© Фото: gs.fm
Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.
Во вторник, 13 июня, будут испытаны на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах.
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