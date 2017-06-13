В Петербурге на Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка

Утром по вторник, 13 июня движение автомобилей парализовано от Колпинского шоссе до центра Scania, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Точная причина трехкилометрового затора не уточняется. Возможно, пробка образовалась из-за ДТП.

Кроме того, загружена Софийская улица. По шкале «Яндекс. Пробки» ее оценивают в шесть баллов, вместо обычных четырех.

При этом неожиданно свободно на Приморском проспекте, на проспекте Обуховской обороны, а также на проспектах Косыгина и Заневском.