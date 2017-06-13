В Петербурге 13 июня ожидаются дожди

Во вторник, 13 июня, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ожидается западный, северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Днем синоптики обещают кратковременные дожди.

Температура воздуха днем от +15 до +17 градусов.

«Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - слабо повышаться», - также говорится в сообщении МЧС.