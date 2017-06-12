В Петербурге ОМОН заблокировал входы на Дворцовую площадь

В Петербурге сотрудники ОМОН заблокировали все входы на Дворцовую площадь, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру». Участников акции оппозиции взяли в кольцо.

Один из протестующих сбил полицейского, после чего ему удалось скрыться – толпа сотрудников полиции не смогла его догнать.

Площадь также охраняют сотрудники Росгвардии.

Фото: Яна Рубина / №Санкт-Петербург.ру"

В настоящий момент на Дворцовой проходит праздничный концерт, посвященный Дню России. Выступающие на сцене артисты делают вид, что ничего не происходит.

Ранее около трех тысяч участников акции на Марсовом поле после многочисленных задержаний полиции выдвинулись к Дворцовой площади по набережной Мойки.

Фото: Яна Рубина / №Санкт-Петербург.ру"

По последним данным, число задержанных превысило 300 человек. Среди них оказался фотограф Давид Френкель и депутат Заксобрания Максим Резник. Парламентария позже отпустили из участка, и он вновь оказался на Марсовом.

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По данным Смольного, в акции сторонников Алексея Навального приняли участие 3,5 тыс. человек. По наблюдениям корреспондента «Санкт-Петерубрг.ру», на Марсово поле вышли около семи тыс. человек.

Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.

Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.

В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.