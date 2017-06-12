Кремль просит сторонников Навального избегать провокаций и незаконных действий

В Кремле просят сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые планируют провести акцию на Тверской улице в центре Москвы, избегать провокаций и незаконных действия. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что контролировать проведение массовых мероприятий в столице должна мэрия. Так он прокомментировал намерение Навального перенести акцию протеста с проспекта Сахарова в центр Москвы.

Ранее власти Москвы согласовали проведение антикоррупционного шествия и митинга 12 июня. При этом в мэрии не разрешили проводить массовое мероприятие в центре столицы и предложили перенести его на проспект Сахарова.

Накануне главный заявитель антикоррупционной акции 12 июня в Москве на проспекте Сахарова Алексей Навальный выступил со срочным видеообращением к своим сторонникам. В нем он заявил, что вынужден отменить уже согласованную мэрией Москвы на 14:00 акцию на Сахарова потому, что все подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации». Вместо этого Навальный призвал своих сторонников к участию в акции на Тверской.

Сегодня, 12 июня, по всей России проходят протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. На Дальнем Востоке они прошли с задержаниями. В Казани акция была согласована на 7 утра в отдаленной части города – тем не менее, на нее пришло 450 человек. В Новосибирске пришло, по оценкам организаторов, не меньше 5000 человек.